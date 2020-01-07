رياضة | سمير كمونة مديرا فنيا لجمهورية شبين في القسم الثاني

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قرر مجلس إدارة نادي جمهورية شبين، تعيين سمير كمونة، لاعب الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، مديرا فنيا، للفريق الأول لكرة القدم، بدوري القسم الثاني، خلفاً لمحمد الرشيدي.

ويضم الجهاز لمعاون لكمونة، في قيادة فريق جمهورية شبين، كلاً من، هيثم حسين مدرب عام، وأحمد جمعه، مدرب مساعد، وعدلي محجوب، مدرب حراس، وياسر سعفان مدير إداري، وسامح بركات إداري.

وعقد مسؤولو فريق الجمهورية، إجتماعا طارئا مساء الثلاثاء، تقرر خلاله إقالة الجهاز الفني، بسبب تراجع النتائج في الدور الأول.

وخسر الجمهورية، مؤخراً، من سيراميكا، بهدف نظيف، في ختام منافسات الدور الأول، للموسم الحالي من منافسات المجموعة الثانية، من دوري القسم الثاني.

وإختم الجمهورية الدور الأول، محتلًا المركز السابع، برصيد 15 نقطة، حيث خاض 11 مباراة، حقق خلالهم، 3 إنتصارات، 5 تعادلات، وتلقى 3 هزائم.