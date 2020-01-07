رياضة | عاجل - مرتضي منصور يحسم موقفه الرسمي من خوض السوبر الإفريقي في قطر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - مرتضي منصور يحسم موقفه الرسمي من خوض السوبر الإفريقي في قطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك عن تلقيه اخطارًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الثلاثاء، يفيد بإقامة مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي في العاصمة القطرية "الدوحة".

وأكد رئيس الزمالك في تصريحات صحفية على رفضه التام خوض فريقه مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي في "قطر"، مؤكدًا أنها دولة تصدر الإرهاب لمصر ولا يمكن للزمالك أن يخوض اللعب هناك.

وأوضح أنه على استعداد تام لخوض مباراة السوبر الإفريقي في أي دولة عربية أخري، حتي لو أقيمت المباراة في تونس، متسائلا: " هل اشترت قطر الاتحاد الإفريقي بكأس العالم 2022؟".

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وكان الاتحاد الإفريقي أعلن إقامة نهائي كأس السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي التونسي يوم 14 فبراير المقبل في العاصمة القطرية "الدوحة"، حيث اتفق الاتحاد الإفريقي على إقامة 3 نسخ من البطولة في قطر بداية من النسخة الماضية والتي توج بلقبها الرجاء المغربي.

من ناحية أخري رفض مرتضي منصور عرضًا خياليًا من تركيا لضم محمود علاء لاعب الفريق لنفس السبب، حيث قال: " لو العرض التركي لضم مدافع الزمالك تضمن كل ملايين العالم سوف أرفضه"، مشددا على أنه لن يلعب أحد من فريق الزمالك في دولة تعادي مصر.

ويستعد الزمالك لمواجهة قوية ضد زيسكو يونايتد الزامبي يوم الجمعة القادم ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.