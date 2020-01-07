رياضة | خاص - مصدر مقرب من عيسى ماندي يكشف حقيقة تعاقده مع برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص - مصدر مقرب من عيسى ماندي يكشف حقيقة تعاقده مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر مقرب من اللاعب الجزائري عيسى ماندي مدافع فريق ريال بيتيس الإسباني حقيقة تعاقده اللاعب مع فريق برشلونة خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية في شهر يناير الجاري.

وقال المصدر في تصريحات خاص بها موقع "الخليج 365 الرياضي" أنه لا توجد مفاوضات بين ماندي ومسئولي البارسا، وأن اللاعب الجزائري يملك الكثير من العروض في اسبانيا وانجلترا إلا أن برشلونة ليست من ضمن هذة العروض.

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وكانت قد أشارت تقارير إسبانية حسب "دون بالون"، أن برشلونة بدأ المفاوضات مع مسئولي فريق ريال بيتيس من أجل ضم عيسى ماندي لتدعيم خط الدفاع.

وشارك الجزائري ماندي مع فريق ريال بيتيس منذ عام 2016 وحتى الموسم الحالي في 110 مباراة في الدوري الإسباني، حيث سجل عيسى 4 أهداف مع الفريق، وصنع هدفين فقط، وتلقى 29 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء وحيدة في موسم 2017/2018.

يذكر أن عيسى ماندي قد نجح في التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية مع منتخب بلاده والتي أقيمت في مصر خلال عام 2019، وفاز محاربي الصحراء المباراة النهائية على حساب منتخب السنغال بهدف نظيف.