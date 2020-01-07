رياضة | التضحية بـ4 نجوم.. خطة جديدة من ريال مدريد لخطف بوجبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التضحية بـ4 نجوم.. خطة جديدة من ريال مدريد لخطف بوجبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لازال حلم التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية يراوض نادي ريال مدريد خلال الفترة الحالية.

وكان نادي ريال مدريد قد حاول بقوة التعاقد مع بوجبا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية ولكن فشلت الصفقة بسبب مطالب نادي مانشستر يونايتد المبالغ فيها.

خطة جديدة من مدريد لخطف بوجبا

وأكدت التقارير الصحفية الإسبانية أن زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد طالب إدارة النادي بسرعة إنهاء صفقة بوجبا في هذا الشتاء لتدعيم خط الوسط في الفريق.

وأشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن نادي ريال مدريد وضع خطة جديدة لخطف بول بوجبا تعتمد على تقديم 4 لاعبين إلى نادي مانشستر يونايتد.

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وكشفت الصحيفة أن إدارة نادي ريال مدريد تنوي تقديم كل من جاريث بيل وفرانشيسكو إيسكو وتوني كروس ولوكا مودريتش ليختار مانشستر يونايتد لاعب واحد منهم لضمه ضمن صفقة بوجبا التي ستتكلف 160 مليون جنية إسترليني.

كما ذكرت الصحيفة أن هذا العرض يعتبر مجازفة من ريال مدريد نظرا لكثرة إصابات بوجبا في الفترة الأخيرة وأخرها الإصابة التي يعاني منها حاليا في الكاحل وتسببت في غيابه عن الملاعب لشهر كامل وقد خضع إلى عملية جراحية بسببها مؤخرا.

يذكر أن بول بوجبا كان قد اظهر رغبة كبيرة في الرحيل عن صفوف نادي مانشستر يوناتيد هذا الشتاء والانضمام إلى نادي ريال مدريد.

مشاركات بول بوجبا مع مانشستر يونايتد هذا الموسم

وقد شارك بول بوجبا في 10 مباريات فقط حتى الآن مع نادي مانشستر يوناتيد خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وصنع خلالهم هدفين ولم يسجل أي اهداف.