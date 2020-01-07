رياضة | السوبر الإسباني البطولة التي تسيل لُعاب ليونيل ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السوبر الإسباني البطولة التي تسيل لُعاب ليونيل ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد رباعي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة وفالنسيا بالإضافة إلى أتلتيكو مدريد للمشاركة في بطولة كأس السوبر المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 8-12 يناير الجاري.

ويشهد العام الجديد 2020 بداية نسخة جديدة من بطولة السوبر يشارك فيها أربعة فرق للمرة الأولى بعد أن كانت تقام خلال السنوات الماضية بمشاركة فريقين فقط وهما بطل الدوري بالإضافة إلى بطل الكأس .

وبسبب حصول البارسا على لقب الدوري سنحت الفرصة للمرينجي فريق نادي ريال مدريد للمشاركة في البطولة كونه الحاصل على المركز الثالث في الليجا بعد أن حصل البلوجرانا على المركز الثاني في بطولة الكأس ليظهر في النسخة الجديدة من السوبر.

ويستعد الفريق الكتالوني إلى المشاركة في البطولة بقياده قائده الأرجنتيني ليونيل ميسي ويفتتحوا مبارياتهم ضد أتلتيكو مدريد يوم التاسع من الشهر الجاري ويطمح أبناء فالفيردي للفوز بالمباراة وإنتظار الفائز من نصف النهائي الآخر بين ريال مدريد وفالنسيا.

ويحظى البرغوث بمكانه كبيرة وتاريخية في بطولات كأس السوبر الإسباني الماضية نظرًا لما يمتلكه من أرقام قياسية كبيرة وعلى رأسها تربعه على عرش الهدافيين التاريخين للمسابقة برصيد ثلاثة عشر هدفًا نجح في تدوينهم خلال ثمانية عشر مباراة.

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ويبتعد البولجا عن جميع لاعبي الجيل الحالي بفارق كبير حيث سجل أقرب لاعب منه الثنائي كريستيانو رونالدو وأريتنز أدوريز أربعة أهداف فقط ليتقدم الأرجنتيني على راؤول جونزاليس أسطورة المرينجي المعتزل بفارق ستة أهداف كاملة في سباق الهدافين التاريخيين .

ومن الأرقام القياسية التي يمتلكها ميسي في البطولة تسجيله خلال سبعة نسخ مختلفة منها أكثر من أي لاعب آخر في التاريخ الأمر الذي منحه الحصول على اللقب في ثمانية مناسبات أعوام :-

2005 / 2006 / 2009 / 2010 / 2011 / 2013 / 2016 / 2018 .

ويتفوق الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم على فرق كبيرة من ناحية الفوز والظفر ببطولة كأس السوبر الإسباني حيث أنه فاز باللقب أكثر من ثمانية أندية سبق لها الفوز بها ويفصله عن الريال لقبين فقط حيث حصد الملكي البطولة في عشرة مناسبات.

فهل ينجح ميسي في قيادة فريقه للحصول على اللقب ورفع رصيده من التتويجات إلى الرقم تسعة وتقليص الفارق مع الريال إلى بطولة واحدة ؟