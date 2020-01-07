رياضة | عاجل.. الزمالك يضع شرطا ناريا لرحيل نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الزمالك يضع شرطا ناريا لرحيل نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد مسؤولو الزمالك، شرطا لرحيل التونسي فرجاني ساسي، نجم وسط الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة.

واشترط الزمالك الحصول على 5 ملايين دولار، للموافقة على رحيل اللاعب عن الفريق في فترة الانتقالات الصيفة الصيفية المقبلة، وذلك بعدما تلقى اللاعب عدد من العروض الخارجية.

وكان مهند عون وكيل فرجاني ساسي، قد أكد أن اللاعب التونسي يمتلك ثلاثة عروض للرحيل، من بينهم عرضان من السعودية إحداهما من الشباب السعودي، وعرض شفوى آخر من قطر، إلا أن مسؤولي قلعة ميت عقبة رفضوا رحيل اللاعب التونسي خلال الفترة الجارية، نظراً لحاجة الفريق لوجوده.

وانتظم ساسي في تدريبات الزمالك عقب عودته إلى القاهرة، وذلك بعدما نفى وكيل اللاعب ما تناقله البعض عن وجود نية لدى اللاعب للرحيل.