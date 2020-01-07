رياضة | الزمالك يرفض عرضاً خيالياً لبيع نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يرفض عرضاً خيالياً لبيع نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض نادي الزمالك عرضاً خياليا لرحيل مدافع الفريق محمود علاء خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

واكد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك على أنه رفض عرض خيالي من أحد الأندية التركية لرحيل محمود علاء بالرغم من المقابل المادي الكبير.

وقال رئيس الزمالك في تصريحاته خلال المؤتمر الذي عقده مساء اليوم بمقر النادي: " تم رفض العرض التركي المقدم لمحمود علاء مدافع الفريق لو تضمن كل ملايين العالم فسأرفضه، ولن يلعب أحد من فريق الزمالك في دولة تعادي مصر".

الجدير بالذكر أن رئيس نادي الزمالك، عقد مؤتمر اليوم الثلاثاء، بتواجد العديد من ممثلي الأندية المصرية، من أجل مناقشة العديد من القرارات الهامة ذات الصلة باللعبة واتحاد الكرة.