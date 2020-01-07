رياضة | 10 آلاف مشجع لمباراة الزمالك وزيسكو في دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 10 آلاف مشجع لمباراة الزمالك وزيسكو في دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضعت الجهات الأمنية العدد النهائي للجماهير في مباراة الزمالك أمام زيسكو يونايتد الزامبي بدوري أبطال افريقيا.



ويلتقي الزمالك مع زيسكو يوم الجمعة المقبل في الجولة الرابعة لدور المجموعات ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا.



وتعال الزمالك مع زيسكو بهدف لمثله في الجولة الماضية من البطولة.



وحددت الجهات الأمنية 10 آلاف متفرج لمباراة الزمالك وزيسكو بشكل رسمي.

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ويسعى مسئولو الزمالك لزيادة عدد الجماهير إلى 15 ألف متفرج بدلًا من 10 ألاف.



ومن المقرر أن تتولى شركة تذكرتي بيع تذاكر المباراة للجماهير، على غرار مباراة الجولة الثانية أمام أول أغسطس الأنجولي التي أقيمت خلال شهر ديسمبر الماضي.



ويحتل الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الأولى في بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يمتلك الفريق الأبيض 4 نقاط في رصيده، في حين يتصدر مازيمبي الكونغولي المجموعة برصيد 7 نقاط، ويحتل أول أغسطس الأنجولي المركز الثالث برصيد نقطتين ويأتي زيسكو في المركز الأخير برصيد نقطتين أيضًا.

