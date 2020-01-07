رياضة | رسمياً .. تليفونات بنى سويف يضم لاعب الشرطة المطروحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسمياً .. تليفونات بنى سويف يضم لاعب الشرطة المطروحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعاقد مجلس إدارة نادي تليفونات بني سويف مع اللاعب أحمد حسن " سامبا " صانع ألعاب فريق الشرطة المطروحي لمدة موسمين ونصف في صفقة إنتقال حر، لتدعيم صفوفة، بدوري القسم الثاني.

ومن المنتظر مشاركة " سامبا " بتدريبات تليفونات بنى سويف عصر الأربعاء، عقب الراحة التى منحها أبو العينين شحاته المدير الفنى للفريق بعد خوض المباراة الودية أمام بنى سويف والتى انتهت لصالح التليفونات بنتيجة 1/3.

وقال المهندس أحمد سعد ، المشرف على الكرة : أن اللاعب يعد إضافة قوية للفريق لما يمتلكه من خبرات سابقة حيث لعب الموسم الماضي في صفوف الألومنيوم، وأحرز هدف في مرمى تليفونات بني سويف، خلال مواجهة الفريقين بالقسم الثاني بالموسم الماضي، وفي الموسم الحالى انتقل إلى نادي الشرطة المطروحي.

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وأضاف : لن يتم ابرام أى صفقات أخرى بتليفونات بني سويف خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك بسبب الأزمة المالية التي تواجه النادي هذا الموسم، مشيرا إلى أنه بالرغم من ذلك إلا أن اللعب على المنافسة سيكون الهدف بالدور الثاني.

ويحتل التليفونات المركز الخامس بمجموعة الصعيد برصيد 16 نقطة، وذلك مع نهاية منافسات الدور الأول بمجموعة الصعيد.

ويواجه تليفونات بنى سويف ديروط في بداية الدور الثاني بملعب استاد بني سويف الرياضى يوم 19 يناير الحالي.