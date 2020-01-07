رياضة | شاهد الأجواء الاحتفالية قبل إنطلاق فعاليات حفل الكاف بالغردقة (فيديو وصور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد الأجواء الاحتفالية قبل إنطلاق فعاليات حفل الكاف بالغردقة (فيديو وصور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رصدت عدسة الخليج 365 من داخل مقر حفل توزيع جوائز أفضل لاعب أفريقي الكاف بمنطقة سهل حشيش بمدينة الغردقة، الأجواء الاحتفالية قبل إنطلاق فعاليات الحفل بلحظات.

حيث شهد محيط المسرح العائم لحفل الكاف، عددًا من العروض الفنية والمائية، التى أبهرت جميع الحضور.

وكانت أنهت مدينة الغردقة السياحية جميع الاستعدادات النهائية لإقامة الحدث الرياضي الافريقي الأبرز "للأفضل في أفريقيا 219" وتوالي صباح اليوم توافد ضيوف الحفل من نجوم الرياضة العالمية والأفريقية والفنان محمد رمضان لحضور الحفل الذي يستضيفه أحد المنتجعات السياحية بالغردقة.

واكتمل وصول عدد كبير من مسئولي الرياضة العالمية والأفريقية الغردقة وعلى رأسهم جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرۃ القدم "فيفا" وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الافريقي "كاف" وفاطمة سامورا وعمرو الجنايني رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم والمدرب العالمي "ارسن فنجر" مدرب الأرسنال السابق وصامويل إيتو نجم منتخب الكاميرون وفريق برشلونة السابق.

Advertisements

كما توافد وصول نجوم كرة القدم المصرية وعدد من الفنانين والإعلاميين وكبار الشخصيات بالدولة.

وأكد مصدر من منظمي الحفل وصول عدد من الوزراء الذين أكدوا حضورهم للحفل ومنهم أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار ونبيل مكرم وزيرة الهجرة.

وكان وصل النجم السنغالي سادو ماني لاعب فريق ليفربول والمنتخب السنغالي مساء أمس الاثنين، وتم تنظيم رحلات سياحية سريعة خاصة رحلة بحرية للضيوف.

وأعلنت محافظة البحر الأحمر وجميع أجهزتها، إنهاء كافة الاستعدادات لحفل الأفضل مساء اليوم من تأمين الطرق المؤدية إلى مكان الحفل خاصة منطقة سهل حشيش.