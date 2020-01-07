رياضة | تعادل إيجابي مثير بين الإنتاج الحربي والمصري في الدوري الممتاز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعادل إيجابي مثير بين الإنتاج الحربي والمصري في الدوري الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، نتيجة مباراة الإنتاج الحربي والمصري، في اللقاء الذي أقيم على ستاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الـ12 للدوري الممتاز.

تقدم الإنتاج على الفريق البورسعيدي، بهدف لباسم مرسي في الدقيقة 37، قبل أن ينجح محمود وادي في تعديل النتيجة للمصري في الدقيقة 53.

وشهدت المباراة استحواذ للاعبي المصري البورسعيدي على مجريات اللقاء وأضاع لاعبوه العديد من الفرص السهلة أمام مرمى عامر عامر، حارس مرمى الإنتاج الحربي، واعتمد لاعبو الإنتاج الحربي على الهجمات المرتدة التي شكلت خطورة.

وبهذا التعادل صعد الإنتاج الحربي للمركز السادس برصيد 17 نقطة، فيما ظل المصري البورسعيدي في المركز الثامن برصيد 15 نقطة.