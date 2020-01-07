رياضة | برشلونة في الصورة.. هل يدفع ساري "دي ليخت" إلى الرحيل عن يوفنتوس ؟

أشارت الصحيفة إلى أن غياب اللاعب عن مباريات الفريق الأخيرة فتح باباً من التكهنات في الصحافة الإسبانية خلال الساعات الماضية، خاصة بعد غيابه عن مباراة الفريق أمام كالياري.

وأضافت: "الصحف الإسبانية تسلط الضوء على دي ليخت الذي لعب 95% من مباريات أياكس في الموسم الماضي، وتحوله الى مقاعد بدلاء "السيدة العجوز" في الفترة الأخيرة، ولعدة أسابيع متتالية.

وركزت التقارير على أن دي ليخت خرج من حسابات ساري منذ مباراة الفريق أمام لاتسيو في الدوري، والتي شهدت الخسارة الأولى لليوفي هذا الموسم، حيث لم يجد بعدها مكانه في مباريات الفريق سواء أمام أودينيزي التي شارك فيها كبديل، ثم غاب عن المستطيل الأخضر في مباريات سامبدوريا ولاتسيو في السوبر بالسعودية، وأخيراً مباراة كالياري.