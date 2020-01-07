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رياضة | برشلونة في الصورة.. هل يدفع ساري "دي ليخت" إلى الرحيل عن يوفنتوس ؟

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في الصورة.. هل يدفع ساري "دي ليخت" إلى الرحيل عن يوفنتوس ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علقت صحيفة كورييري ديللو سبورت، على اختفاء مدافع يوفنتوس الهولندي ماتياس دي ليخت، من حسابات الإيطالي مارويزيو ساري، خلال الفترة الأخيرة.
أشارت الصحيفة إلى أن غياب اللاعب عن مباريات الفريق الأخيرة فتح باباً من التكهنات في الصحافة الإسبانية خلال الساعات الماضية، خاصة بعد غيابه عن مباراة الفريق أمام كالياري.

وأضافت: "الصحف الإسبانية تسلط الضوء على دي ليخت الذي لعب 95% من مباريات أياكس في الموسم الماضي، وتحوله الى مقاعد بدلاء "السيدة العجوز" في الفترة الأخيرة، ولعدة أسابيع متتالية.

وركزت التقارير على أن دي ليخت خرج من حسابات ساري منذ مباراة الفريق أمام لاتسيو في الدوري، والتي شهدت الخسارة الأولى لليوفي هذا الموسم، حيث لم يجد بعدها مكانه في مباريات الفريق سواء أمام أودينيزي التي شارك فيها كبديل، ثم غاب عن المستطيل الأخضر في مباريات سامبدوريا ولاتسيو في السوبر بالسعودية، وأخيراً مباراة كالياري.

ونشرت الصحيفة تصريح ساري عن دي ليخت بعد المباراة قائلاً: "أنا أول من أقتنع أن دي ليخت سيصبح واحداً من أقوى المدافعين في العالم، قام برحلة صعبة لأنه اضطر إلى تعلم ثقافة جديدة، وطريقة لعب جديدة، وكذلك لغة جديدة".

ويتسائل البعض هل يدفع ساري مدافعه إلى الرحيل لصفوف برشلونة والذي كان يريده بشدة في الصيف الماضي؟

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