رياضة | وفاة نجم الكرة السعودية السابق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفاة نجم الكرة السعودية السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير إخبارية، اليوم الثلاثاء، أن اللاعب السابق بالمنتخب السعودي لكرة القدم وناديي الهلال والاتحاد، خميس العويران، فارق الحياة، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 46 عاماً، بعد صراع مع المرض.

انهالت عبارات العزاء والمواساة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهد تويتر، تدشين وسم "خميس العويران في ذمة الله"، وتصدر قائمة الأكثر تداولاً في السعودية.

وكان العويران أدخل مؤخراً أحد المستشفيات، بعد تعرضه لوعكة صحية.

وفي أغسطس (آب) الماضي، أكدت صحف ومواقع سعودية، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وجه المسؤولين بدعم العويران في محنته المرضية، وأوصى بضرورة علاجه بالخارج على نفقة الدولة.