رياضة | والد البلايلي يؤازر الأهلي ضد الهلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر والد البلايلي يؤازر الأهلي ضد الهلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص والد الجزائري يوسف البلايلي، لاعب فريق أهلي جدة السعودي على مؤازرة الراقي خلال مواجهة الهلال مساء اليوم في لقاء مؤجل من الجولة الحادية عشر ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.

يدخل الهلال المباراة محتلاً المركز الثاني برصيد 24 نقطة، بعد أن خاض 11 مباراة، فاز في 7 وتعادل 3 وخسر في مباراة وحيدة، وأحرز خلالهم 43 هدف، ودخل مرماه 12هدف.

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بينما يتواجد أهلي جدة في المركز الرابع برصيد 23 نقطة ولعب 12 مباراة، فاز في 7 أيضاً وتعادل في 2 وخسر ثلاثة مباريات، إستقبلت شباكه 11 هدف بينما أحرز 23 هدف.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال

وتنقل المباراة بين الأهلي والهلال ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، على القناة السعودية الرياضية 1، بتعليق فهد العتيبي والتي انطلقت منذ قليل في تمام السابعة بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية.