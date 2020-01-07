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شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو يُشيد بيورجين كلوب والان مع التفاصيل
الثلاثاء 7 يناير 2020
صرح جوزيه مورينيو المدرب البرتغالي لنادي توتنهام الانجليزي ان فريقه سيخوض مباراة صعبة للغاية امام فريق ليفربول، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 22 من الدوري الانكليزي الممتاز.
وخلال تصريحات له، قال كلوب: "كنت أشاهد مباريات ليفربول وأعتقد أن الذي كان أمامي هو أفضل فريق بالعالم بالوقت الحالي، بعد ذلك ذهبت إلى غوغل فقط للتأكد أن يورغن كلوب كان قد وصل في تشرين الاول من عام 2015، إي إنه أمضى 4 سنوات وبضع أشهر بالفريق".
واضاف: "خلال هذه السنوات كان هنالك 8 نوافذ إنتقالات، وأعتقد ان العديد من اللاعبين غادروا، وغادر الكثير من اللاعبين ايضا، والأهم من ذلك إنه كان لديه الوقت المناسب لوضع فلسفته في هذا النادي ووضع أساليب تدريبه ووضع بصمته في هذا الفريق".
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