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شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر ميلان ينفي الاتصال بكريستيان إريكسن والان مع التفاصيل
الثلاثاء 7 يناير 2020
قلل جوزيبي ماروتا المدير التنفيذي لفريق إنتر ميلان من الحديث عن انتقال لاعب خط وسط توتنهام هوتسبر كريستيان إريكسن.
مع بقاء أقل من ستة أشهر على عقده ، يبدو من المحتمل بشكل متزايد أن يغادر إريكسن فريق الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم الانتقالات.
تم ربط إنتر بالدنمارك الدولي في الأيام الأخيرة لأنها تدرس خياراتها في سوق الانتقالات.
ومع ذلك ، على الرغم من الحديث عن صفقة محتملة ، أصر ماروتا على عدم إجراء مناقشات مع صانع الألعاب.
في حديثه إلى Sky Italy ، قال ماروتا: "إريكسن؟ إنها ليست صفقة نهائية ونحن لسنا على اتصال مع توتنهام.
"إنه لاعب رائع وهناك العديد من الأندية التي تجري محادثات للتعاقد مع إريكسن لأنه سيكون وكيلًا مجانيًا. يمكنني فقط أن أقول إنه لاعب مثير للاهتمام".
تم ربط كل من مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس مع اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا في الأشهر الأخيرة.
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