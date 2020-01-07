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شكوك حول مستقبل نيمار مع باريس سان جيرمان

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الثلاثاء 7 يناير 2020

أفادت بعض التقارير الصحفية الفرنسية أن النجم البرازيلي ​نيمار​ دا سيلفا يفكّر جديًا في تجديد عقده مع نادي ​باريس سان جيرمان​ خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن وكيل أعمال اللاعب أرسل إشارات لمسؤولي النادي الباريسي تدل على أن نيمار لا يمانع تجديد عقده الذي ينتهي في عام 2022، على الرغم من كثرة الأخبار التي تربطه مجددا في العودة إلى .

وتابعت الصحيفة أن نيمار يمنّي النفس في تحقيق المزيد من الألقاب المحلية مع الـPSG، بالإضافة إلى رغبته في قيادة الفريق إلى حصد لقب لأول مرة كي يبقى إسم النجم البرازيلي محفورا في تاريخ النادي.

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