شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: الاتحاد الأفريقي يكرّم «أبو ريدة» كأفضل رئيس اتحاد كرة قدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت مصادر إن أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الكابتن هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، خلال

حفل «الأفضل في أفريقيا»، لنجاحه في تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، ودوله الفعال في التجهيز للبطولة في وقت قياسي، وظهورها بشكل مميز.

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ويقام الحفل في مدينة الغردقة، في التاسعة من مساء الثلاثاء، وتقدمه الإعلامية مريم أمين، وصامويل إيتو، نجم منتخب الكاميرون، ونادي برشلونة السابق.

ومن المنتظر أن يشهد الحفل عدة مفاجآت، سواء في التجهيزات التي جرى إعدادها على أعلى مستوى تقني وفني أو في الحضور خاصة من الشخصيات العالمية.

وسيتضمن فقرات ترفيهية استعراضية وغنائية حيث تم اختيار فرقتين عالميتين شهيرتين وثالثة مصرية متميزة لتقديم الفقرات خلاله، حيث من المنتظر أن يعبر الحفل عن حضارة ورقي المصريين والأمن والأمان والاستقرار والتقدم الذي تشهده مصر حاليا على كافة المستويات.

وتستضيف مدينة الغردقة بمنتجع بيك الباتروس سيتادل بمنطقة سهل حشيش الثلاثاء حفل الأفضل إفريقيا بحضور عدد كبير من نجوم وأساطير كرة القدم حول العالم يتقدمهم الأرجنتينى مارادونا الذي يعد مفاجأة الحفل، ومعه البرازيلى كافو، والأرجنتينى فيرون، والفرنسى يورى دجور كاييف، والإنجليزى ستيف مكمانمان، والبرتغالى نونو جوميش، والسعودى سامى الجابر، واليابانى ناكاتا، والإيفوارى ديديه دروجبا، والإيفوارى يايا توريه، والأنجولى فلافيو، والكاميرونى روجيه ميلا، والسنغالى الحاج ضيوف، والغانى عبيدى بيليه، والزامبى كالوشا بواليا، والنيجيرى أموكاشى، والنيجيرى كانو، كما تم توجيه الدعوة إلى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وحسن شحاتة، المدير الفنى الأسبق لمنتخب مصر، وشوقى غريب، المدير الفنى لمنتخب الأولمبى، ووائل جمعة، وأحمد فتحي، وأحمد حسن.