شكرا لقرائتكم خبر عن البديل «السوبر» فى الدورى المصرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - الأوراق الرابحة والكروت المدخرة من اللاعبين على دكة البدلاء لدى المدربين تنجح فى بعض الأوقات فى صناعة الفارق وقلب الموازين وترجيح كفة أنديتهم فور نزولهم للمستطيل الأخضر، وهى الظاهرة التى شهدتها الجولات الأخيرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز فى موسمها الجارى، بعد انتزاع أكثر من لقب «البديل السوبر».

محمد سالم نجم هجوم المقاولون العرب الحالى والزمالك السابق، يعتلى قائمة البدلاء الأكفاء فى الدورى هذا الموسم، فمن خلال 7 مباريات تم الدفع به كبديل من قبل مديره الفنى عماد النحاس، بواقع 147 دقيقة، نجح سالم فى إحراز 4 أهداف وصناعة هدف ليكون البديل الأكثر تأثيراً بشكل إيجابى فى المسابقة حتى الآن.

أحمد شرويدة مهاجم حرس الحدود، جاء فى المركز الثانى من حيث البدلاء الأكثر تأثيراً، ففى 2014 دقيقة خلال 5 مباريات شارك خلالها بديلاً نجح فى تسجيل هدفين وصناعة هدف.

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المغربى وليد أزارو نجم هجوم الأهلى كان له نصيب من الانضمام لقائمة «البديل السوبر» بتسجيل هدفين وصناعة آخر، خلال 6 مباريات تم الدفع به خلالها بديلاً فى 107 دقائق.

المخضرم صلاح أمين صاحب الـ38 عاماً، مهاجم فريق مصر المقاصة، يمتلك 3 مشاهد مضيئة خلال حلوله بديلاً فى 7 مباريات مع فريقه الفيومى خلال 168 دقيقة بقرار فنى لأحمد حسام ميدو، حيث سجل صلاح أمين هدفين وصنع هدفاً وحيداً، كذلك وليد سليمان جناح الأهلى والذى سجل هدفين خلال 214 دقيقة فى مباراتين حل خلالهما بديلاً.

ونجح محمد فاروق نجم بيراميدز فى صناعة هدف وتسجيل آخر خلال 27 دقيقة خاضها بديلاً، بالإضافة إلى رضا الويشى مهاجم إف سى مصر الذى سجل هدفا لفريقه خلال 9 دقائق فقط فى مباراتين شارك بديلاً خلالهما.

كريم بامبو كان أحد الكروت المدخرة الرابحة فى الزمالك، فمن خلال 70 دقيقة شارك خلالها كبديل فى 3 مباريات نجح فى تسجيل هدف لمصلحة فريقه الأبيض.

والقائمة تطول لتشهد أحمد ياسر الذى سجل هدفاً وصنع آخر فى 65 دقيقة لعبها كبديل مع المصرى هذا الموسم، وإسلام فؤاد لاعب طنطا الذى لم يستغرق سوى 13 دقيقة فى مشاركاته كبديل من أجل التسجيل وهز شباك منافسى فريقه.