شكرا لقرائتكم خبر عن أندية الصعيد تهدد بالانسحاب فى حالة تطبيق دورى المحترفين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشتعلت الأجواء مؤخرا داخل أندية الصعيد، بعد ابتعادها عن المنافسة على التأهل للدورى الممتاز هذا الموسم بعد تصدر نادى البنك الأهلى المجموعة، واقترابه من التأهل لدورى الأضواء والشهرة.

وتأتى احتجاجات أندية الصعيد وتهديدهم بالانسحاب بسبب فرض اثنين من أندية الوجه البحرى وهما البنك الأهلى والإعلاميين على المجموعة وإقحامهما بين أندية الصعيد دون وجه حق، مما منح الناديين أفضلية خصوصا أنهما يمتلكان مقومات مالية كبيرة عكس أندية الجنوب.

ويجتمع ممثلو أندية الصعيد الأسبوع الجارى، لبحث تقديم احتجاج رسمى على انطلاق دورى المحترفين، فى ظل وجود ناديين من الوجه البحرى هذا الموسم.

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من جانبه، أكد هيثم جمعة، عضو مجلس إدارة نادى طهطا، أن هناك حالة من الغضب الشديد تسود أندية الصعيد بسبب إقامة دورى المحترفين، رغم افتقاد معظم الأندية الموارد المالية التى تجعلها تنافس على التأهل فى حالة تطبيقه، خصوصا أن هذه الأندية ستخوض مباريات فى مختلف محافظات الجمهورية من أسوان للإسكندرية لمرسى مطروح، رغم عدم قدرتها على السفر إلى أقرب المحافظات لها.

وأضاف جمعة أنه تواصل مع رؤساء جميع الأندية بالصعيد والموقف واحد وهو رفض تطبيق دورى المحترفين الموسم المقبل.

وكشف أن الأسبوع المقبل سيشهد جلسة بحضور جميع الأندية لرفع مذكرة احتجاج للجنة المؤقتة التى تدير اتحاد الكرة، لمطالبتها بالعودة فى قرارها أو الانسحاب من المشاركة فى مسابقات الاتحاد.

وقال: نحن لسنا ضد تطبيق دورى المحترفين، ولكن كيف تكون معظم الأندية تعانى ماليا ويطالبها اتحاد الكرة بمواجهة فرق بالقاهرة والإسكندرية وأسوان والفيوم والبحر الأحمر؟. وتابع: إذا أرادوا تطبيقها فلا بد أن تكون هناك مجموعة خاصة بأندية الصعيد للتأهل للدورى الممتاز، لعدم قدرتها على مجاراة أندية الوجه البحرى ماليا.

وتابع جمعة: أندية سوهاج وديروط والمنيا وشبان قنا اتفقوا على مخاطبة الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اللجنة المؤقتة للجبلاية لتحقيق طلباتهم أو إعلان الانسحاب من المسابقة.