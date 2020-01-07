شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السيدات يرفع حالة الطوارئ استعدادًا لمواجهة المغرب فى تصفيات كأس العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن حسين عبداللطيف، المدير الفنى لمنتخب السيدات تحت 20 سنة، حالة الطوارئ القصوى داخل معسكر منتخب السيدات المقام حاليًا بإحدى ديار القوات المسلحة، استعدادًا لمواجهة منتخب المغرب فى ذهاب تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم والمقرر لها يوم 17 يناير الجارى.

وكان المنتخب النسائى اختتم مبارياته الودية بلقاء فريق الطيران، على ملعب دار ضباط الوقود خلال معسكر المنتخب المغلق.

وسعى الجهاز الفنى للاطمئنان وتجربة جميع اللاعبات والوقوف على مستوى المنضمات حديثًا لصفوف المنتخب ومدى استيعابهن للتدريبات.

وحصلت لاعبات المنتخب على راحة سلبية من التدريبات اليوم، على أن يستأنفن تدريباتهن غدًا، استعدادًا لمباراة المغرب.

ومن المقرر أن تخوض اللاعبات تدريباتهن على فترتين، صباحية ومسائية، حتى موعد المباراة. تشمل الفترة الصباحية التدريبات البدنية بهدف رفع اللياقة البدنية، فيما ركز الجهاز الفنى على النواحى الفنية فى التدريبات المسائية بتلقين اللاعبات بعض الجمل التكتيكية الهجومية والتركيز على طريقة اللعب.

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ويحاول حسين عبداللطيف علاج السلبيات والأخطاء التى ظهرت فى المباريات الودية الأخيرة، وذلك من خلال إيقاف التدريب لأكثر من مرة لتوجيه اللاعبات لتنفيذ التكتيك بالشكل الأمثل، واختتم المران بتقسيمة شهدت حماسًا من جانب اللاعبات.

كما حرص الجهاز الفنى، خلال الفترة السابقة، على مشاهدة أكثر من مباراة مسجلة لمنتخب سيدات المغرب، للوقوف على نقاط القوة والضعف لديهن وتحديد الخطة المناسبة لمواجهتهن وتحقيق نتيجة إيجابية تساعد فى التأهل قبل لقاء الإياب الذى سيقام بالدار البيضاء.

وفضّل عبداللطيف إقامة محاضرة فنية مطولة للاعبات، تخللها عرض مباراتى المنتخب الوطنى للسيدات أمام الجزائر وتنزانيا فى بطولة شمال أفريقيا الودية، التى أقيمت مؤخرا، لشرح النقاط الإيجابية والسلبية وعلاج الأخطاء التى ظهرت على أداء بعض اللاعبات.

واستعان المنتخب الوطنى بمحلل الأداء يوسف يسرى، الذى أعد تحليلًا رقميًا لأداء جميع اللاعبات فى مباراتى الجزائر وتنزانيا، يتضمن إحصائية لعدد التمريرات الصحيحة والخاطئة لكل لاعبة والتسديدات على المرمى والتحركات الإيجابية والسلبية.

من جانبه، أكد حسين عبداللطيف أن مهمته مع منتخب السيدات صعبة، خصوصا أن اللاعبات يفتقدن الخبرة الكافية فى المنافسة، وقال: «فترة توقف نشاط الكرة النسائى فى مصر لفترة طويلة أثرت فى تصنيف المنتخب ومستوى اللاعبين، وأفقدته الاهتمام من قبل مسؤولى الأندية واتحاد الكرة، مما زاد من صعوبة المهمة، التى تركزت فى تكوين منتخب جديد قوامه من اللاعبات الصغيرات، وتابع: «نبذل مجهودا جبارا مع اللاعبات من أجل خلق منتخب قوى يكون قادرا على التواجد على الساحة الإفريقية والعالمية، خصوصا أن المنتخب يمتلك النواة اللازمة لتحقيق ذلك، فضلا عن وجود العزيمة والرغبة والحماس عند جميع اللاعبات، وهو ما يجعلنى أتفاءل بتحقيق هدفى».

وأكد «عبداللطيف» أن هناك حاليا اهتماما كبيرا من قِبل مسؤولى اتحاد الكرة بمنتخب الكرة النسائية، فى مقدمتهم الدكتورة سحر عبد الحق، لتذليل جميع العقبات التى تواجه الجهاز الفنى واللاعبين.

وأعلن المدير الفنى عن ضم رنا هشام ونازلى رمضان المحترفتين بالدورى الأمريكى لمعسكر المنتخب، الذى يضم 27 لاعبة، هن: فرح سمير وحبيبة خالد وإلهام هانى ونادين غازى وندا عماد وإيمان حسن ودانا ندى وهنا وجيه ويارا ياسر وهدى شكرى وإسراء فرج وأمل ناصر وشروق إبراهيم وندى إبراهيم ومروة طلعت وسيلينا صاروفيم وليلى شريف وليلى زاهر ونادية رمضان ورنا هشام ونازلى رمضان وبسمة محمد ونادين الشافعى وملك شوكت وندا خالد وملك تامر وجيدا المستكاوى.