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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شكوك حول مستقبل نيمار مع باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020
أفادت بعض التقارير الصحفية الفرنسية أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا يفكّر جديًا في تجديد عقده مع نادي باريس سان جيرمان خلال الفترة المقبلة.
وأشارت الصحيفة إلى أن وكيل أعمال اللاعب أرسل إشارات لمسؤولي النادي الباريسي تدل على أن نيمار لا يمانع تجديد عقده الذي ينتهي في عام 2022، على الرغم من كثرة الأخبار التي تربطه مجددا في العودة إلى برشلونة.
وتابعت الصحيفة أن نيمار يمنّي النفس في تحقيق المزيد من الألقاب المحلية مع الـPSG، بالإضافة إلى رغبته في قيادة الفريق إلى حصد لقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة كي يبقى إسم النجم البرازيلي محفورا في تاريخ النادي.
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