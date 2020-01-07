لاعبو الاتحاد يشتكون من إهانات كات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عمر أمانات - جدة

كشفت مصادر قريبة من داخل الاتحاد لـ»مكة» أن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد يشتكون من عدم إحساسهم بالراحة النفسية مع المدير الفني الهولندي هينك تين كات، حيث أبدى معظمهم تذمرهم من التعامل غير الجيد من قبل المدرب، من ازدرائهم ورفع صوته عليهم بطريقة تشعرهم بعدم الاحترام.

وفي ظل هذه الأوضاع التي يعيشها اللاعبون يوميا من حيث الضغط الذي يواجهونه من المدير الفني من جهة، ومن الجماهير من جهة أخرى بسبب النتائج السلبية، لم تقم إدارة النادي بأي إجراءات لتصحيح الوضع، كما أنه يصعب عليها الاستغناء عن المدرب الذي تعاقدت معه قبل أسابيع قليلة، في إشارة إلى انفجار الأوضاع في النادي أكثر خلال المرحلة المقبلة.

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من جهة أخرى واصل المحترف الصربي ألكسندر بيرجوفيتش غيابه عن التدريبات لليوم الثالث على التوالي، لوجوده في تركيا، بحثا عن ناد يشتري عقده أو التعاقد معه بنظام الإعارة لعدم رغبته في البقاء ضمن صفوف الاتحاد.

على صعيد آخر، رفضت إدارة الاتحاد مغادرة اللاعب عصام المولد الذي يشغل خانة المحور إلى ناد آخر على الرغم من عدم اعتماد الجهاز الفني عليه.

وحصل اللاعب على عرض إعارة من أحد أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إلا أن إدارة النادي تمسكت ببقائه، كما سيكون هذا الوضع معمما على اللاعبين المحليين، لعدم مقدرة الإدارة على التعاقد مع بدلاء آخرين محليين.