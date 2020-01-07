السوبر الإسباني بجدة.. فوائد ومحفزات متبادلة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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لن تنحصر الفوائد من استضافة المملكة العربية السعودية كأس السوبر الإسباني على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة على طرف واحد، بل ستمتد إلى الطرف الآخر، الاتحاد الإسباني وفرقه الأربعة المشاركة في البطولة، وهي برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وفالنسيا.

وتنطلق البطولة اليوم بمباراة ريال مدريد وفالنسيا، فيما يلتقي غدا برشلونة وأتلتيكو مدريد، وتختم الأحد بمواجهة الفائزين في المباراتين.

وعقب توافد البعثات إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة رغم غياب بعض النجوم مثل كريم بنزيمه والويلزي غاريث بيل والحارس الألماني تشيجن، تم إسكان البعثات بأشهر 4 فنادق بمدينة جدة، فيما وزعت تدريبات الفرق بين ناديي الاتحاد والأهلي.

فوائد سعودية وإسبانية من استضافة السوبر

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تعزيز قدرة المملكة على استضافة وتنظيم بطولات ضخمة توقيع اتفاقيات مع أندية عالمية مثل برشلونة وريال مدريد لإنشاء أكاديميات لها في المملكة المساهمة في التنشيط السياحي والترويج له خارجيا الترويج للمملكة خارجيا، وخاصة أن البطولة تجري في أجواء مناسبة معايشة متاحة للمدربين الوطنيين لقرنائهم في أندية عالمية كبيرة إنعاش قطاعات الفندقة والمساكن اكتساب عائدات مادية من النقل التلفزيوني والإعلانات والتذاكر انتعاش رحلات النقل الجوي والبري داخل جدة مع فتح التأشيرة السياحية ضمان تسليط الضوء على المملكة طوال أيام البطولة وقبلها وبعدها جذب أنظار الإعلام المرئي والمقروء نحو المملكة والتعريف بكل ما هو جديد تسابق الشركات على تنظيم الحدث والتنسيق له اكتساب الفرق المشاركة، خاصة فالنسيا وأتلتيكو مدريد شعبية جديدة بالمملكة

2 عدد الملاعب التي خصصت لاستقبال تدريبات الفرق في توقيت مختلف

3 عدد المباريات التي ستجري في النسخة الحالية، وهي المرة الأولى بتاريخ البطولة

4 عدد الفنادق التي خصصت لاستقبال البعثات الإسبانية

5 عدد الطائرات التي نقلت فرق البطولة من لاعبين وأجهزة فنية ومسؤولين

8 عدد الحافلات التي خصصت لنقل الفرق الأربعة