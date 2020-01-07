مدربا الإنتر وفيورنتينا مرشحان لقيادة التعاون

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

دخل الثنائي الإيطالي لوتشانو سباليتي وفينتشينزو مونتيلا قائمة الترشيحات النهائية لتولي قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون خلفا للبرتغالي المقال باولو سيرجيو .

وكان آخر محطات لوتشانو سباليتي التدريبية مع انتر ميلان، فيما كان آخر محطات فينتشينزو مونتيلا مع فيورنتينا.

وتدرس الإدارة التعاونية بالتشاور مع وكيل أعمالهما في الشرق الأوسط المصري أحمد فؤاد اختيار الأفضل للفريق في المرحلة الحالية.

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وفي حال التوقيع مع أحدهما فسيتخلى التعاون عن المدرسة البرتغالية التي طرق بابها واعتاد عليها منذ 2014.

وكانت إدارة نادي التعاون أقالت البرتغالي سيرجيو باولو من تدريب الفريق بعد الخسارة من الاتفاق والخروج من كأس خادم الحرمين الشريفين علي يد الصاعد فريق أبها، وهو حامل لقب النسخة الماضية، حيث كلفت الوطني عبدالله عسيري بالمهمة موقتا.

على صعيد آخر، ظفر الهلال بتوقيع المدافع الأيمن لفريق التعاون مدالله العليان مستفيدا من دخول اللاعب الفترة الحرة دون أن يعمل ناديه على تجديد عقده.

وسيكون مدالله احتياطيا للاعب محمد البريك بعد أن كان المدافع ياسر الشهراني يقوم بسد الغيابات في مركزي الطرفين الأيمن والشمال لخط الدفاع.