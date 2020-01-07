الرياضيون يودعون أحد أفضل لاعبي المحور

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

شيع الرياضيون بعد عصر أمس بجامع البواردي في حي العزيزية بالرياض، لاعب المنتخب والهلال والاتحاد خميس العويران الذي فارق الحياة فجرا عن عمر ناهز 46 عاما، بعد صراع مع المرض.

وعانى أحد أفضل لاعبي المحور في الملاعب السعودية من سرطان في الدماغ، أدى إلى تدهور حالته الصحية نتيجة انتشار المرض، مما أدى إلى عدم السيطرة عليه في رحلة علاجه بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي تكفلت بها الدولة في أغسطس الماضي.

وتسابق المعزون في وفاة الفقيد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شهد تويتر تدشين وسم «خميس العويران في ذمة الله» وتصدر قائمة الأكثر تداولا في السعودية.

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من جانبها نعت الهيئة العامة للرياضة وناديا الهلال والاتحاد أسرة اللاعب إلى جانب زملائه اللاعبين، وعدد من الرياضيين والجماهير.

وكانت إدارة الهلال قد كرمت العويران قبل مباراة الفريق أمام النصر في الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وظهر العويران في مقطع فيديو وهو على كرسي متحرك، ولاعبو الهلال يقبلون رأسه تقديرا له.

كما أن جمعية اللاعبين القدامى برئاسة ماجد عبدالله سلمت الراحل مسكنا قبل فترة وجيزة من وفاته.

يشار إلى أن الراحل مثل الهلال في الفئات السنية قبل أن يلعب للفريق الأول خلال الفترة من 1997-2001م، فيما لعب للاتحاد في الفترة بين 2001-2007م، إضافة إلى تمثيله المنتخبات السعودية فترة لا تقل 10 سنوات بين عامي 1994 و2004 في عدد من المناسبات القارية والدولية وفي كأس العالم.