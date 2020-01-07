15 مليون ريال جوائز كأس خادم الحرمين للقدرة والتحمل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، المنظم الرسمي لموسم شتاء طنطورة، مطلع فبراير المقبل موعدا لانطلاق فعاليات الموسم الثاني من كأس خادم الحرمين الشريفين لسباق القدرة والتحمل (ملتقى الفرسان 2020)، والذي يقام بالتعاون مع الاتحاد السعودي للفروسية، ويعد أحد أبرز سباقات القدرة والتحمل عالميا.

وسيغطي السباق من فئة النجمتين والمعترف به من قبل الاتحاد الدولي للفروسية مسافة 120 كلم على مدى 4 مراحل تمتد عبر صحراء وجبال العلا.

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وكانت نسخة العام الماضي من السباق شهدت مشاركة أكثر من 200 متسابق، وتضمنت نخبة من الفرسان من داخل المملكة وخارجها، فيما يتنافس الفرسان في نسخة هذا العام على جوائز مالية يبلغ مجموعها 15 مليون ريال، وهي من أكبر الجوائز لهذا النوع من السباقات في العالم من حيث القيمة.

وسيقام «ملتقى الفرسان» خلال عطلة نهاية الأسبوع في الأول من فبراير المقبل، ليسلط الضوء على واحدة من أهم الفعاليات الثقافية والرياضية التي تقدمها العلا خلال مهرجان شتاء طنطورة لها العام.

ويقدم المهرجان مجموعة كبيرة من التجارب المتنوعة التي تلبي احتياجات الزوار وتناسب جميع الأذواق، سواء للأفراد أو المجموعات أو العائلات، من مختلف الشرائح.

وانطلقت فعاليات شتاء طنطورة، التي تقام في عطلات نهاية الأسبوع، في 19 ديسمبر 2019 وتستمر حتى 7 مارس المقبل، وسيتسنى لضيوف الموسم الثاني هذا العام زيارة المواقع التاريخية والتراثية المذهلة بشكل حصري، وحضور العروض الموسيقية والفنية العالمية التي يحييها فنانون عريقون ممن تركوا بصمتهم في مجال الفن عربيا وعالميا.