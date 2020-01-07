الريال وفالنسيا يبدآن جذب العالم نحو الجوهرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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لن يكون لآخر نتيجة بالتعادل في اللقاء الذي جمع ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني قبل نحو 3 أسابيع وجود اليوم عندما يقصان النسخة التاريخية من بطولة كأس السوبر الإسباني التي تقام للمرة الأولى في جدة بمشاركة 4 فرق للمرة الأولى أيضا، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، فيما يلتقي غدا برشلونة وأتلتيكو مدريد على أن يتأهل الفائز لخوض المباراة النهائية الأحد المقبل.

وكان الفريقان تعادلا في الدوري 1-1، إلا أن نظام البطولة يفرض فائزا واحدا لخوض النهائي.

ويقضي النظام الجديد للسوبر الإسباني بمشاركة بطل كأس ملك إسبانيا ووصيفه وبطل الدوري الإسباني ووصيفه، حيث يشارك فالنسيا بصفته بطلا لكأس ملك إسبانيا، فيما يخوض برشلونة البطولة بصفته بطلا للدوري الإسباني، أما أتلتيكو فيلعب بصفته وصيفا للدوري، فيما يشارك ريال مدريد لحصوله على أفضل ترتيب في الدوري (الثالث) بخلاف حامل اللقب ووصيفه في كل من بطولتي الكأس والدوري، وذلك لأن برشلونة نفسه هو وصيف بطل الكأس.

سجل حافل

يتطلع ريال مدريد بقيادة مدربه زين الدين زيان إلى مصالحة البطولات بعدما خرج الفريق صفر اليدين من عام 2019 الذي شهد غيابه عن منصات التتويج في كل البطولات المحلية ودوري أبطال أوروبا.

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ويمتلك الريال سجلا متوازنا في البطولة، حيث خاض فعاليات السوبر 15 مرة وفاز باللقب 10 مرات، فيما خسره 5 مرات سابقة، وكان آخر ألقابه على حساب غريمه التقليدي ومنافسه التاريخي برشلونة في 2017، وذلك خلال الولاية الأولى للفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للريال.

وكان زيدان توج بلقب السوبر أيضا مرتين سابقتين مع الريال كلاعب، وذلك في عامي 2001 و2003 .

لقب وحيد

أما فالنسيا الذي يدربه ألبرت سيلاديس، فيطمح هو الآخر إلى التتويج بلقب البطولة ليكون أول ألقابه في المئوية الثانية للنادي بعدما احتفل في مئويته بلقب كأس إسبانيا عقب فوزه على برشلونة في نهاية الموسم الماضي.

ومنذ تحديد نظام البطولة بشكلها الرسمي الماضي بمشاركة بطل الدوري وبطل الكأس في عام 1982، شارك بفالنسيا في السوبر 4 مرات، فيما توج باللقب مرة واحدة في 1999 مقابل الخسارة 3 مرات في 2002 و2004 و2008 .

ما قبل المباراة