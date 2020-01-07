مدرب الماتادور يحضر البطولة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت صحيفة «سبورت» الكتالونية حضور المدير الفني للمنتخب الإسباني الأول لكرة القدم، لويس إنريكي مباريات بطولة السوبر الإسباني التي يحتضنها ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بالجوهرة بدءا من اليوم.

وأرجعت الصحيفة حضور إنريكي للمباريات الثلاث اليوم وغدا والأحد المقبل، إلى رغبة المدرب في مراقبة اللاعبين الدوليين أو الذين ينوي ضمهم إلى قائمة الماتادور في المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن إنريكي اصطحب معه إلى جدة كامل فريق مساعديه المكون من خيسوس كاساس ورافيل بول وأيتور أونزو وخواكين فالديس.

يشار إلى أن المنتخب الإسباني يتكون معظمه من اللاعبين المشاركين في السوبر الحالي مع فرقهم ريال مدريد وبرشلونة وفالنسيا وأتلتيكو مدريد.