رئيس فالنسيا: الجمهور السعودي سرق أنظار الأوروبيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد رئيس نادي فالنسيا أنيل مورثي لـ»مكة» أن أنظار الأندية الأوروبية بشكل عام في الفترة الحالية تتجه نحو السعودية وجماهيرها الشغوفة بكرة القدم، وذلك من خلال التسابق نحو إقامة المباريات والمسابقات فيها، إضافة إلى إنشاء الأكاديميات وإبرام عدد من الاتفاقيات مع الهيئة العامة للرياضة.

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وتوقع مورثي أن يعود تنظيم بطولة السوبر على السعودية بعدد كبير من المكاسب من بينها تحقيق إيرادات كبيرة ومكاسب سياحية وأخرى اقتصادية، إضافة إلى ضمان جذب الإعلام نحو السعودية طوال إقامة فترة البطولة وحتى عقب اختتامها.

وفي لقاء صحفي بفندق ريتز كارلتون بجدة، قال مورثي عن لقاء فريقه اليوم أمام ريال مدريد في افتتاح مباريات بطولة السوبر الإسباني على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة «حضرنا إلى السعودية ونحن أبطال للكأس، وسنحقق السوبر، واجهنا ريال مدريد وتعادل معنا بشق الأنفس بهدف كريم بنزيمه، كما هزمنا برشلونة في الكأس، وهذا يجعلنا مؤهلين لتحقيق اللقب التاريخي الذي يشهد مشاركة 4 فرق للمرة الأولى».

وبين رئيس فالنسيا أن سياسة الفريق في الوقت الحالي تعتمد على الاستثمار البعيد من خلال استقطاب لاعبين شبان ممن يسهل دفع الأموال لهم، وليس كما يحدث في بعض الأندية مثل برشلونة وريال مدريد، فالقيمة المالية للاعب واحد منهما أكبر من قيمة عدد كبير من اللاعبين، «أنا أفكر في المستقبل وسننافس قريبا على لقب الدوري الإسباني».