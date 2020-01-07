شكرا لقرائتكم حسام البدري يتواجد بمباراة بيراميدز والإسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، على حضور مباراة بيراميدز والإسماعيلي التي تجمعهما حاليًا على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ويتواجد مع البدري لمتابعة المباراة، كلاً من طارق مصطفى المدرب العام، وسيد معوض المدرب المساعد.

وحرص عبد العزيز عبد الشافي، المستشار الفني وهاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز على استقبال جهاز المنتخب الوطني بترحاب شديد في المقصورة الرئيسية لاستاد الدفاع الجوي.

وضم تشكيل الإسماعيلى كلاً من..

حارس المرمى: محمد مجدى

خط الدفاع: محمود البدرى – إبراهيم أبو اليزيد – باهر المحمدى – أحمد أيمن

خط الوسط: محمد بيومى – عماد حمدى

أمامهم: بيكيتى سيلفا – محمد صادق – عبد الرحمن مجدى

خط الهجوم: محمد الشامى

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على مقاعد البدلاء .. محمد فوزى – محمد هاشم – أسامة إبراهيم – محمود دونجا – محمد مخلوف – محمد حمدى زكى – حازم مرسى.

كما أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله المواجهة الدراويش، والذى ضم كلاً من..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: عمر جابر - محمد حمدي - ولفريد كانون - علي جبر

خط الوسط: عبد الله السعيد - إيريك تراوري - أحمد توفيق - إسلام عيسى - نبيل دونجا

خط الهجوم: جون أنطوي

ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة: مهدي سليمان - إبراهيم حسن - عبد الله بكري - عمر العيوني - دودو الجباس - رجب بكار - أحمد أيمن منصور، وخرج من قائمة المباراة في هذه المواجهة، لاعب الوسط الشاب محمود حمادة.

ويحتل بيراميدز المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى مثلها وخسر 3 لقاءات، وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 14 هدفاً، فيما يحتل الإسماعيلى المركز الحادى عشر برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 2 وخسر 5 مواجهات، وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 11 هدفاً.