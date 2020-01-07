شكرا لقرائتكم عماد متعب: محمد صلاح "نجح فى وضع مصر فى حتة تانية كرويًا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد عماد متعب مهاجم منتخب مصر والأهلى السابق، بالنجم الدولى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى، مؤكدًا إنه "نجح فى وضع مصر فى حتة تانية كرويًا"، متمنيًا أن يتوج بلقب أفضل لاعب فى العالم خلال الفترة المقبلة.

وأوضح متعب في تصريحات لقنانة "أون سبورت" خلال مراسم حفل تتويج أفضل لاعب في أفريقيا الذي سينطلق بعد قليل في الغردقة أن السباق بين الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني ورياض محرز قوي ، وشدد مهاجم الأهلي ومنتخب مصر أن محمد صلاح أصبح ينافس على لقب أفضل لاعب في العالم لذا فهو فخر بكل ما تعنيه الكلمة.

يحضر الحفل العديد من الشخصيات العامة والرياضية على رأسهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وجيان إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى "فيفا" وفاطمة سامورا سكرتير عام الاتحاد الدولى وهانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى "الكاف"، وكامل أبوعلي، رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالغردقة، وعمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة إتحاد الكرة بجانب أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي.

Advertisements

كما يحضر البرازيلي كافو، والأرجنتيني فيرون، والفرنسي يوري دجور كاييف، والانجليزي ستيف مكمانمان، والبرتغالي نونو جوميش، والسعودي سامي الجابر، والياباني ناكاتا، والإيفواري ديديه دروجبا، والإيفواري يايا توريه، والأنجولي فلافيو، والكاميروني روجيه ميلا، والسنغالي الحاج ضيوف، والغاني عبيدي بيليه، والزامبي كالوشا بواليا، والنيجيري أموكاشي، والنيجيري كانو، كما تم توجيه الدعوة إلى حسن شحاتة المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر والذي نجح في قيادة "الفراعنة" للحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية ثلاث مرات متتالية، وشوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي الذي قاد "أحفاد الفراعنة" للحصول على بطولة كأس الأمم الافريقية تحت 23 عاماً التي أقيمت في مصر الشهر الماضي والتأهل لدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، ووائل جمعة، وأحمد فتحي، وأحمد حسن.

ومن المقرر أن يتولى الكاميروني صامويل إيتو أول من توج بجائزة أفضل لاعب في افريقيا "4 مرات"، أعوام 2003 و 2004 و 2005 و 2010 تقديم حفل توزيع الجوائز.