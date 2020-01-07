شكرا لقرائتكم طارق حامد ملك افريقيا.. هكذا دعم جمهور الزمالك نجمه قبل حفل جوائز الكاف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص جمهور الزمالك على دعم نجمه طارق حامد الذي ينافس على لقب أفضل لاعب داخل القارة الإفريقية، وذلك قبل ساعات من انطلاق حفل جوائز الكاف الذي سيقام في الغردقة.

وأطلق جمهور الزمالك هاشتاج "طارق حامد ملك افريقيا"، كنوع من دعم النجم المصري قبل الحفل.

جدير بالذكر أن طارق حامد نجم الزمالك ينافس على لقب أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا، برفقة أنيس البدري لاعب الترجي التونسي، ويوسف البلايلي لاعب أهلي جدة.