شكرا لقرائتكم طنطا يعلن فسخ تعاقده مع خالد جمال وباسم عبد العزيز خلال فى الانتقالات الشتوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفنى لفريق طنطا بقيادة ايمن المزين فسخ تعاقد الثنائى خالد جمال وباسم عبد العزيز خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية ، فيما وافق الجهاز الفنى للفريق على اعارة محمود صلاح الى فريق بلدية المحلة لنهاية الموسم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية .

من ناحية أخرى ، يغيب محمود كابونجا لاعب الفريق عن التدريبات مدة تتراوح بين أسبوعين الى ثلاثة اسابيع عقب الاصابة التى تعرض لها فى مباراة الزمالك فى بطولة الدورى المصرى . والتى فاز فيها الأبيض 3 / 2 بالمباراة المثيرة التى جمعتهم بالجولة الثانية عشر فى بطولة الدورى الممتاز والتى اقيمت على ملعب غزل المحلة.

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وكشف مجدى وكوك طبيب الفريق ان محمود كابونجا يعانى من شد فى العضلة الامامية للقدم اليمنى ، ومنح ايمن المزين المدير الفنى لفريق طنطا اللاعبين راحة لمدة ٤٨ ساعة على ان يعود للتديبات غدا الاربعاء استعدادا لمباراة الاهلى فى بطولة الدورى المصرى ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدورى المصرى والمقرر لها يوم الاربعاء المواقق ١٥ يناير.

ويحتل فريق طنطا المركز الخامس عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى برصيد ١٠ نقاط .