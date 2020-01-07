شكرا لقرائتكم الكاف يرفض طلب الزمالك بنقل مباراته أمام زيسكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى اتحاد الكرة خطابا رسميا من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، يفيد برفض الأخير طلب نادى الزمالك بنقل مباراته المقبلة أمام زيسكو يونايتد الجمعة المقبل فى الجولة الرابعة بدور المجموعات بدورى أبطال افريقيا، إلى ستاد القاهرة بدلا من ستاد السلام، رغم حصول الفريق الأبيض على الموافقات الأمنية، إلا أن الكاف اشترط أن يحدث ذلك قبل المباراة بـ10 أيام وفقا للائحة.

كان مسئولو نادى الزمالك طلبوا من اتحاد الكرة مخاطبة الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" لنقل مباراة الفريق أمام زيسكو فى الجولة الرابعة لدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا من استاد السلام إلى استاد القاهرة، ويرغب مسئولو الزمالك فى خوض المباراة على استاد القاهرة لجودة أرضيته كما أن اللاعبين بدأوا فى التعود على أرضية استاد القاهرة بعد خوض الفريق مباريات الدورى عليه.

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وتقام مباراة زيسكو يوم 10 يناير المقبل، وتعادل الفريقان السبت الماضى فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بهدف لكل فريق، ليحتل الزمالك المركز الثانى فى جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل وهزيمة، بينما يحتل زيسكو المركز الثالث برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات.

ويصل القاهرة فجر الخميس المقبل، طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الزمالك وزيسكو الزامبى، والتى أسند الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" إدارتها للحكم الإثيوبى باملاك تيسيما ويعاونه كل من السودانى محمد عبد الله إبراهيم، مساعد أول، الإثيوبي صامويل تانجو، مساعد ثان، الحكم الرابع الإثيوبي ليما نيجوسي.

وكان الزمالك قد نجح فى تحقيق الفوز على طنطا بنتيجة 3 / 2 فى المباراة التى أقيمت بينهما الأحد، على استاد غزل المحلة، وتقدم الفريق الأبيض عن طريق عمر السعيد فى الدقيقة 19 وسجل وليد عادل هدف التعادل لطنطا فى الدقيقة 45 ثم أحرز وليد عادل الهدف الثانى له ولطنطا فى الدقيقة 70 من ركلة جزاء وفى الدقيقة 87 نجح المغربى محمد أوناجم من إدراك هدف التعادل للزمالك من متابعة عرضية زميله أحمد سيد زيزو من الجانب الأيمن استقبلها أوناجم وسددها بقدمة اليسرى قوية داخل مرمى أبناء السيد البدوى وفى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع يضيف أحمد سيد زيزو الهدف الثالث للزمالك ليرتفع رصيد الأبيض إلى 21 نقطة وارتقى للمركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى.