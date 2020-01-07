شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربي يفرض التعادل الإيجابي على المصري في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعادل فريقي المصري البورسعيدي والإنتاج الحربي، إيجابيًا، بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الثلاثاء، في الجولة الثانية عشر، من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، والذي أقيم على إستاد الجيش بالسويس.

تقدم للإنتاج الحربي مهاجم الفريق باسم مرسى في الدقيقة 38، وتعادل للمصري البورسعيدي المهاجم الفلسطيني محمود وادي في الدقيقة 52.

وجاء الهدف الأول للإنتاج من خطأ فادح لاحمد مسعود حارس مرمى المصرى، الذى قام بتمرير الكرة بالخطأ لباسم مرسى على حدود منطقة الجزاء، الذى قام بتسديد الكرة مباشرة فى المرمى، معلنا عن هدف السبق للعجلات الحربية، لكن المصري نجح فى التدارك في بداية الشوط الثاني.

بهذه النتيجة يحتل النادي المصري المركز الثامن برصيد 15، بينما يحتل فريق الانتاج الحربي المركز السادس برصيد 17 نقطة.

جاء تشكيل المصري على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد مسعود

خط الدفاع: محمد جابر، كريم عراقي، سعيدو سميبوري، عمر كمال

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خط الوسط: عمرو موسى، فريد شوقي، أحمد ياسر، حسان علي

خط الهجوم: مفتاح طقطق، محمود وادي

وجاء تشكيل الإنتاج الحربي كالتالي :

حارس: عامر عامر

الدفاع: أحمد مجدي، معاذ الحناوي- محمود البدري، أحمد شديد قناوي

الوسط: موسى دياورا، محمود عادل، محمد بازوكا، إبراهيم عبد الخالق

الهجوم: مامادو نياس، باسم مرسي.