شكرا لقرائتكم شوط أول سلبي بين بيراميدز والإسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول من عمر مباراة بيراميدز ضد الإسماعيلي بالتعادل السلبي، والتي تجمعهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر الدوري المصري.

وجاءت أحداث الشوط الأول متوسطة فنيا رغم وجود مساحات كبيرة في خطوط الفريقين وخوض الفريقين المباراة بأدوار هجومية من أجل الوصول إلى شباك الفريق المنافس.

كان بيراميدز هو الأنشط هجوميا في العشرين دقيقة الأولى من عمر الشوط قبل أن يعيد الدراويش ترتيب أوراقهم ويفرضون سيطرتهم على وسط الملعب ويشكلون خطورة على مرمى بيارميدز.

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ونجح كلا الفريقين في الوصول إلى مرمى الآخر سوى أحمد الشناوي مع بيراميدز أو محمد مجدي مع الإسماعيلي، ولكنه لم ينجح كلاهما في ترجمة الفرص التي أتيحت لهما إلى أهداف.

وفشل عمر جابر في استغلال أخطر هجمات المباراة في الدقيقة 39 نتيجة خطأ فادح من محمد مجدي حارس مرمى الدراويش الذي أسقط الكرة بعدما أمسك بها لتصل إلى جابر الذي فشل في التعامل معها رغم أن المرمى كان فارغا.

وتحصل بيراميدز على ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 44 ومررها عبد الله السعيد إلى أحمد توفيق الذي سددها أعلى مرمى الإسماعيلي ورد الإسماعيلي بهجمة مباغتة في الدقيقة الثاني من الوقت بدل الضائع يتصدى لها أحمد الشناوي، وتنتهي أحداث الشوط الأول بلا أهداف.