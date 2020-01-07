موعد مباراة الزمالك ضد زيسكو يونايتد في دوري أبطال إفريقيا

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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الزمالك وزيسكو في دوري أبطال إفريقيايستضيف الزمالك نظيره فريق زيسكو يونايتد الزامبي على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.
موعد مباراة الزمالك وزيسكو في دوري أبطال إفريقيا
وتقام المباراة يوم الجمعة المقبل الذي يوافق يوم 10 يناير 2020 في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.
موعد مباراة الزمالك وزيسكو في دوري أبطال إفريقيا
وكان لقاء الجولة الثالثة بين الفريقين قد انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1 في زامبيا، سجل هدف الزمالك الوحيد مصطفى محمد في الدقيقة 72
موعد مباراة الزمالك وزيسكو في دوري أبطال إفريقيا
ويتصدر مازيمبي الكونغولي المجموعة الأولي برصيد 7 نقاط، في المقابل يأتي الزمالك في المركز الثني برصيد 4 نقاط، ثم زيسكو وأول أغسطس الأنجولي برصيد نقطتين.
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