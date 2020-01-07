عائلة رونالدو تواجه صعوبات في طريقها إلى «الغردقة» لحضور حفل الأفضل في إفريقيا

تستضيف مدينة الغردقة المصرية، التي تستضيف مساء اليوم الثلاثاء حفل توزيع جوائز الأفضل في إفريقيا لعام 2019.

وتوافد عدد كبير من مسؤولي الرياضة العالمية والإفريقية وغيرهم من الضيوف على الغردقة ومن بينهم السويسري جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي للعبة "كاف".

وكان من المفترض وصول عائلة نجم الكرة العالمية كريستيانو رونالدو فجر اليوم ولكن حدث تأخير لرحلة الطيران التركي القادمين عليها عبر مطار اسطنبول فقامت مجموعة "بيك الباتروس" بإرسال طائرة خاصة لإحضارهم للحاق بالحفل.

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وأكد المستثمر السياحي كامل أبو علي مالك مجموعة "بيك الباتروس" المستضيفة للحدث تفاؤله بنجاح حفل الأفضل الذي يقام لأول مرة في مصر، مشيرا إلى أن هناك تجهيزات عالية المستوي تمت لإنجاح الحفل.

ويتنافس على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2019، كل من الثلاثي النجم المصري محمد صلاح، وزميله في ليفربول الدولي السنغالي ساديو ماني، والدولي الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي.

بينما انحصرت المنافسة على جائزة أفضل لاعب داخل القارة السمراء، بين كل من المصري طارق حامد نجم الزمالك، والجزائري يوسف البلايلي لاعب الأهلي السعودي، والتونسي أنيس البدري لاعب الترجي التونسي.