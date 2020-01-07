ليوناردو وتوخل يعارضان انتقال كافاني في المركاتو الشتوي









اسماء السيد - أكد مدرب باريس سان جرمان الالماني توماس توخل أن المدير الرياضي لنادي العاصمة الفرنسية البرازيلي ليوناردو يعارض انتقال هداف الفريق الاوروغوياني ادينسون كافاني خلال فترة الانتقالات الشتوية خلال الشهر الحالي.

وقال توخل في مؤتمر صحافي الثلاثاء "لدينا الرأي ذاته. كلانا لا يحب التغيير خلال المركاتو الشتوي".

واضاف "يملك ليوناردو خبرة كبيرة، يعرف كيفية الفوز بالالقاب ويعرف ما هو مهم من اجل تحقيق ذلك. نريد الفوز بأكبر عدد ممكن من الالقاب ولهذا السبب نريد فريقا كبيرا".

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وينتهي عقد كافاني افضل هداف في تاريخ باريس سان جرمان مع 198 هدفا، في نهاية الموسم الحالي، وبحسب اذاعة "مونتي كارلو" توصل كافاني الى اتفاق مع اتلتيكو مدريد الاسباني للانتقال الى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لموسمين ونصف.

وخسر كافاني مركزه الاساسي بعد قدوم قلب الهجوم الارجنتيني ماورو ايكاردي على سبيل الاعارة من انترميلان الايطالي، وصودف مجيء الاخير مع اصابة ابعدت كافاني لمدة شهرين عن الملاعب نجح خلالها ايكاردي في فرض نفسه في التشكيلة الاساسية.

وقال توخل في هذا الصدد "يلعب كيليان مبابي وماورو ايكاردي بشكل رائع جدا. كان الامر صعبا على +ادي+ ان يكافح ثم تعرض للاصابة. بدأ يكافح الان لاستعادة مركزه وهذا ما نطلبه منه".

وختم "ثمة منافسة قوية داخل صفوف الفريق، بطبيعة الحال الجميع يريد المشاركة لكني لا استطيع ان أعد احدا بشيء. المنافسة موجودة دائما وهذه نقطة قوة لسان جرمان".