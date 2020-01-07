كان يعد بطباع هادئة في مهامه الجديدة مع بايرن ميونيخ









اسماء السيد - وعد الحارس الدولي السابق اوليفر كان الثلاثاء انه سيخفف من طباعه الحادة في دوره الجديد ضمن مجلس إدارة نادي بايرن ميونيخ الالماني.

وعُرف كان بشخصيته الصلبة عندما حمل الوان بايرن في 14 عاما، لكنه قال في مؤتمر صحافي الثلاثاء انه "لن يكون هناك أية تدخلات ارضية في قاعة الاجتماعات".

قال الحارس الفذ سابقا "العاطفة كانت هامة جدا بالنسبة الي كلاعب، لكن في عالم الاعمال ليس هذا مفيدا بالضرورة".

وانضم كان (50 عاما) رسميا الى مجلس ادارة حامل لقب الدوري الالماني الاسبوع الماضي، وسيخلف النجم السابق ايضا كارل-هاينتس رومينيغه في منصب الرئيس التنفيذي بدءا من كانون الثاني/يناير 2022.

وفي هذا الوقت، سيعمل عن قرب الى جانب رومينيغه والمدير الرياضي البوسني حسن صالحميدزيتش في "قترة تأقلم" لمدة سنتين.

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وسيتم تكليف كان في صناعة حقبة جديدة لبايرن بعد رحيل رومينيغه والعراب الكبير للنادي أولي هونيس الذي تخلى عن منصب الرئاسة العام الماضي.

وقال كان انه يدرك حجم التوقعات العالية في بايرن، مضيفا ان التحدي "يناسب شخصيتي".

أضاف "مدرب عظيم لبايرن قال لي سابقا انه اذا وقعت عقدا هنا، يجب ان تدرك ماذا ينتظرك.. في بايرن يجب ان تكون الرقم واحد في كل المجالات. نريد تقديم كرة ممتازة للجماهير، ولاجل ذلك يجب أن نهيء الظروف الاقتصادية". وأضاف كان ان تنشيط قطاع الناشئين سيكون "من أهم المواضيع" في ولايته.

ورأى رئيس النادي الجديد هربرت هاينر ان كان استُقدم "لخبرته الكروية، خبرته في مجال العمل والحمض النووي لبايرن".

وأحرز كان كلاعب دوري ابطال اوروبا، كاس الاتحاد الاوروبي وثمانية القاب في الدوري المحلي مع بايرن قبل اعتزاله في عام 2008. وكان احد ابطال بايرن في نهائي دوري الابطال عام 2001 منقذا 3 ركلات ترجيحية في النهائي ضد فالنسيا الإسباني.

والى نجاحاته على ارض الملعب، اشتهر كان بطباعه الحادة ما منحه لقب "البركان". ومنذ اعتزاله، عمل كمحلل مع الناقل الالماني "زد دي اف" وحصل على ماجستير في ادارة الاعمال.