ليفربول يوقع عقد شراكة مع "نايكي" اعتبارا من الموسم المقبل









اسماء السيد - أعلن ليفربول الذي يسير بثبات نحو لقبه الأول في الدوري الإنكليزي منذ عام 1990، أنه وقع مع شركة "نايكي" للمستلزمات الرياضية يبدأ مفعوله اعتبارا من الموسم المقبل، لكي تحل بدلا من "نيو بالنس".

وقال ليفربول الثلاثاء في بيان أن "نايكي" ستزود فرق الرجال والسيدات والأكاديمية والطواقم التدريبية والعاملين في مؤسسة ليفربول (+ليفربول فاوندايشن+) بملابس اللعب والتدريب، مضيفا على لسان المدير الإداري وكبير المسؤولين التجاريين بيلي هوغان "زينا المميز جزء أساسي من تاريخنا وهويتنا".

وتابع "نحن نرحب بـ+نايكي+ في عائلة نادي ليفربول بصفتها المزود الجديد لألبستنا، ونتوقع منهم أن يكونوا شريكا رائعا للنادي، سواء في الداخل أو في العالم، مع استمرارنا في توسيع قاعدة جماهيرنا".

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ورأى أنه "كعلامة تجارية، تعكس +نايكي+ طموحاتنا لتعزيز تطورنا، ونتطلع إلى العمل معهم من أجل أن نقدم للمشجعين منتجات جديدة ومثيرة".

وتبدأ الشراكة الجديدة اعتبارا من 1 حزيران/يونيو المقبل.

وقال نائب الرئيس والمدير العام للشركة الأميركية في أوروبا، الشرق الأوسط وإفريقيا، بيرت هويت، أن "نادي ليفربول يتمتع بتراث عريق وهوية قوية".

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنكليزي بفارق 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه بعد 21 مرحلة مع مباراة مؤجلة في جعبته.