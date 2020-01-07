شكرا لقرائتكم خبر عن فقرات استعراضية فى افتتاح تصفيات أفريقيا للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وشهد حفل الأفتتاح فقرة استعراضية بالطبول والدرامز فى حضور أحمد عبد الدايم القائم بأعمال رئيس الاتحاد المصرى للعبة كما حضر أيضًا الدكتور عمرو علوانى رئيس الاتحاد الأفريقى للطائرة ومحمد نور نائبا عن وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحى، ورحّب علوانى وعبد الدايم بالترحيب بالمشاركين والجماهير الحاضرة متمنين التوفيق للمنتخبات.

ويخوض منتخب مصر أول لقاءاته بعد قليل أمام الجزائر فى تمام الثامنة مساء فى مباراة الإفتتاح، وتضم قائمة اللاعبين فى هذه البطولة كلاً من عبد الله عبد السلام وحسام يوسف وأحمد صلاح وهشام يسرى ومحمد عادل ومحمد محسن ورشاد شبل وعبد الرحمن سعودى وأحمد سعيد وعمر نجيب ومصطفى عبد الرحمن وأحمد ضياء ومحمد رضا وشريف على.

فيما يضم الجهاز الفنى كلاً من، جيدو فيرميلن مديرًا فنيًا وأحمد عاشور مدرب عام وسامح ظلام إصابات ملاعب وتأهيل وأحمد سعودى طبيب وهاين أدولف لياقة بدنية وماتشيك ماريك أحصائى وهانى فكرى مدير إدارى وحسن عابد مدير إدارى المنتخبات وشريف الشمرلى مدير المنتخبات.

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وخسر منتخب رجال الكرة الطائرة الأول بقيادة مديره الفنى جيدو أمام نظيره البلغارى فى مباراتين بنتيجة 3 / 1 بعدما خسر أمام بلجيكا بنتيجة 3/1 فى ثاني الوديات التى جمعت المنتخبين الأحد الماضى بعد أن تعادل فى أول ودية 2 / 2 فى ظل رفض المدير الفنى للمنتخب البلجيكى خوض الشوط الخامس فى المعسكر الذى أقيم على أرضه.

فيما يخوض منتخب السيدات التصفيات فى الكاميرون، حيث خسر أولى مواجهاته أمام كينيا بنتيجة 3 / 1، قبل ان يهزم نيجيريا3/0 حيث تضم قائمة منتخب السيدات كلا من اللاعبات، نهلة سامح ومريم مصطفى ومريم متولى وشروق فؤاد وندى معوض ونورا معوض وفريدة العسقلاتى ونرمين المنشاوى ومايا ممدوح وزينا العلمى وأية النادى وسهيلة وفيق وايسل نديم وأية خالد، تحت قيادة البرازيلى ماركو و يعاونه المدرب أحمد فتحى.