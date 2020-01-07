شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف هوية العرض التركي لضم محمود علاء والان مع تفاصيل الخبر
ودخل محمود علاء مدافع الزمالك قائمة اهتمامات اتحاد جدة السعودى تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية حيث ذكرت صحيفة "المدينة" السعودية أن أنظار مسئولى اتحاد جدة اتجهت صوب محمود علاء مدافع الزمالك بعد تعثر المفاوضات مع وست بروميتش البيون الإنجليزى للحصول على خدمات أحمد حجازى مدافع منتخب مصر فى يناير الجاري، نظرًا لتمسك الكرواتى سلافين بيليتش المدير الفنى السابق لنادى اتحاد جدة ووست بروميتش البيون الحالى بخدمات اللاعب، وأضافت الصحيفة أن محمود علاء يتميز بتسجيل الأهداف والسرعة فى الأداء وهى المقومات التى دفعت إدارة اتحاد جدة للتفكير فى التعاقد مع لاعب الزمالك بعد فشل صفقة أحمد حجازى.
ويُعد محمود علاء أحد أبرز نجوم الفارس الأبيض خلال الفترة الماضية بفضل مستواه العالي وأمكانياته الكبيرة الأمر الذى جعل مسئولي النادي يتمسكون به رغم الأغراءات التى تلقاها مؤخراً من أندية خارجية في أوروبا والخليج.
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