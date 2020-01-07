شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف هوية العرض التركي لضم محمود علاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مقرب من محمود علاء مدافع فريق الزمالك عن النادي التركي الذي طلب ضم اللاعب في يناير الجاري ، وأكد المصدر أن "سيفاس سبور " متصدر الدوري التركي هو صاحب العرض الرسمي الذي وصل للنادي، وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أعلن اليوم عن رفضه لعرض خرافي من أحد الأندية التركية للحصول على خدمات المدافع الدولي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، مضيفًا أن العرض وصل إلى الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية قبل أن يرفضه النادي بسبب رفض رئيس القلعة البيضاء لفكرة انتقال أي لاعب من الفريق لأحد الاندية التركية.

ودخل محمود علاء مدافع الزمالك قائمة اهتمامات اتحاد جدة السعودى تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية حيث ذكرت صحيفة "المدينة" السعودية أن أنظار مسئولى اتحاد جدة اتجهت صوب محمود علاء مدافع الزمالك بعد تعثر المفاوضات مع وست بروميتش البيون الإنجليزى للحصول على خدمات أحمد حجازى مدافع منتخب مصر فى يناير الجاري، نظرًا لتمسك الكرواتى سلافين بيليتش المدير الفنى السابق لنادى اتحاد جدة ووست بروميتش البيون الحالى بخدمات اللاعب، وأضافت الصحيفة أن محمود علاء يتميز بتسجيل الأهداف والسرعة فى الأداء وهى المقومات التى دفعت إدارة اتحاد جدة للتفكير فى التعاقد مع لاعب الزمالك بعد فشل صفقة أحمد حجازى. ويُعد محمود علاء أحد أبرز نجوم الفارس الأبيض خلال الفترة الماضية بفضل مستواه العالي وأمكانياته الكبيرة الأمر الذى جعل مسئولي النادي يتمسكون به رغم الأغراءات التى تلقاها مؤخراً من أندية خارجية في أوروبا والخليج.

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