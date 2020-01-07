شكرا لقرائتكم خبر عن الأندية تعترض على غرامات الانضباط والمسابقات.. ومطالب بتخفيض نسبة الـ3% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، اتصالات عديدة من أندية الدوري الممتاز، والدرجة الثانية من أجل تخفيف العقوبات المالية التي يتم تحديدها من قبل لجنتي المسابقات والانضباط، في ظل الأزمات المالية التي تعاني منها العديد من الأندية إلي جانب أن الغرامات التي توقع سواء علي اللاعبين أو الأجهزة الفنية أو الإدارية تتحملها الأندية وليس أفراد المنظومة وهو ما يزيد من الأعباء عليهم.

كما قررت تغريم النادي الإسماعيلي 50 ألف جنيه لما بدر من جمهوره من تعدي على طاقم حكام المباراة نفسها، وتوبيخ أدهم السلحدار المدير الفني للفريق لما بدر منه وتحذيره بفرض عقوبة حال تكرار تلك المخالفة الواردة في تقريري حكم ومراقب المباراة، فيما قررت اللجنة إيقاف رامي صبري منصور لاعب إنبي مباراة واحدة لما بدر منه من سلوك رياضي مشين.

Advertisements

وبعد الإطلاع على تقرير حكم مباراة سماد طلخا مع مركز شباب شها في القسم الرابع قررت اللجنة منع رضا أحمد محي الدين عضو مجلس إدارة نادي سماد طلخا من المشاركة في أنشطة كرة القدم لمدة ثلاثة أشهر.

كما قررت منع أحمد أبو شعيشع حكم الدرجة الأولى بفرع مطروح من دخول ملاعب كرة القدم لمدة ثلاثة أشهر بعد الإطلاع على الشكوى المقدمة من حكم الدرجة الأولى أحمد العباسي من منطقة كفر الشيخ وما تضمنته من أحداث في مباراة غزل كفر الدوار مع مركز شباب كوم حمادة بالقسم الثالث.

من ناحية أخرى، طلب عدد كبير من الاندية تخفيض نسبة الـ3 % التي يفرضها اتحاد الكرة وتحديدًا لجنة شئون اللاعبين علي نسبة العقد المبرم بين النادي واللاعب خاصة ان هذه النسبة يتحملها في معظم الاخيان النادي وجزء بسيط يتحمله اللاعب ما يتسبب في ازمة مالية للاندية في ظل ضعف الموارد مؤخرًا وعدم انتظام تواجد الجماهير في المدرجات ووعد مسئولو الجبلاية الاندية بدراسة الامر والبت فيه ولكن صعوبة تطبيق هذا القرار خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية والتي بدات منذ أكثر من أسبوع.