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شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الكرة النسائية يفوز على الطيران بثنائية وديًا والان مع تفاصيل الخبر
وخاض منتخبنا الوطني المباراة بتشكيل مكون من فرح سمير وإيمان حسن وهدي شكري وندي عماد واسراء فرج ويارا ياسر ودانا ندي ومروة طلعت وملك تامر ورنا هشام زنازين غازي، وقدمت حفيدات الفراعنة أداء جيدًا وسيطرة علي الكرة في أغلب أوقات المباراة وفي الشوط الأول أهدر اللاعبات أكثر من فرصة قبل أن تتمكن نادين غازي من تسجيل الهدف الأول من تسديدة قوية في المرمي بعد تمريرة رائعة من يارا ياسر، وقبل نهاية الشوط أحرز الطيران هدف التعادل عن طريق هيام عبد الحفيظ من خطأ دفاعي.
وفي الشوط الثاني دفع حسين عبد اللطيف بليلي شريف وبسمة محمد وهنا وجيه من البداية وشن المنتخب الوطني أكثر من هجمة وتمكنت ليلي شريف من تسجيل الهدف الثاني من انطلاقة من الجهة اليسري وتسديدة في الزاوية اليسري لمرمي الطيران.
وعقب الهدف دفع عبد اللطيف بنادين شافعي وامل ناصر للاطمئنان علي مستواهن وقبل نهاية اللقاء واهدرت بسمة محمد فرصة محققة عندما اخترقت ليلي شريف دفاعات الطيران من الجهة اليسري ومررت الكرة بالعرض لبسمة محمد التي لم تنجح في تسجيل الهدف والمرمي خالي تماما كما أهدرت رنا هشام فرصة الهدف الثالث عندما راوغت حارسة مرمي الطيران ببراعة وسدد الكرة بجوار القائم الأيمن.
عقب اللقاء قالت فايزة حيدر المدرب المساعد أن الجهاز الفني بقيادة حسين عبد اللطيف راضي عن الأداء في ظل الأجواء الباردة وقالت ان الاداء يعكس مدي المجهود المبذول مع اللاعبات خلال المعسكر وان النتيجة الإيجابية رفعت المعنويات بشكل كبير قبل مواجهة المغرب ، واضافت فايزة حيدر أن الجهاز الفني اطمأن علي مستوي اللاعبات خاصة تجهيز البدائل لتأدية رمضان وليلي زاهر وندي خالد بعد قرار الاتحاد الدولي بمنع مواليد 2005 و 2006 من المشاركة في التصفيات وغيابهن عن لقاء المغرب ، كما اطمأن الجهاز الفني علي مستوي رنا هشام المحترفة في الدوري الامريكي ومروة طلعت ودانا نده ويارا ياسر.
ومن المقرر أن يختتم المنتخب المصري معسكره المغلق غدا الأربعاء و يدخل من جديد معسكر مغلق السبت المقبل الموافق 11 يناير ويستمر حتي خوض مباراة الذهاب أمام منتخب المغرب في تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم المقرر لها يوم 17 يناير الجاري.
منتخب الكرة النسائية
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