شكرا لقرائتكم خبر عن فوز سيدات الطائرة على نيجيريا فى تصفيات طوكيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز منتخب سيدات الكرة الطائرة الأول على نظيره النيجيرى بنتيجة 3/0 فى إطار ثاني مواجهاته بتصفيات أفريقيا التى تستضيفها الكاميرون والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، حيث خسر منتخب سيدات الطائرة فى أولى مواجهاته أول أمس الأحد من نظيره الكينى بنتيجة 3 / 1، قبل أن يلتقى الكاميرون غدًا وأخيرًا بتسوانا يوم 9 يناير الجاري، وتضم قائمة المنتخب كلاً من، نهلة سامح ومريم مصطفى ومريم متولى وشروق فؤاد وندى معوض ونورا معوض وفريدة العسقلاتى ونرمين المنشاوى ومايا ممدوح وزينا العلمى وأية النادى وسهيلة وفيق وايسل نديم وأية خالد، تحت قيادة البرازيلى ماركو ويعاونه المدرب أحمد فتحى.

ويسعى منتخب سيدات مصر إلى مواصلة تصحيح الأوضاع فى المباريات المقبلة بعد الخسارة أمام كينيا من أجل تعويض النقاط والنجاح في خطف تذكرة الأولمبياد، وكانت بعثة سيدات الطائرة قد توجهت إلى الكاميرون فى الساعات الأولى من صباح الجمعة وترأس البعثة هناء حمزة المشرفة على قطاع السيدات فى الإتحاد المصرى للكرة الطائرة، وخاض منتخب السيدات معسكرًا مغلقًا فى البرازيل مؤخرًا وكان من المفترض أن يدخل معسكر آخر بسلوفينيا لكن تم إلغاؤه.