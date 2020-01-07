شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتعادل مع الإنتاج الحربى 1/1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل المصري البورسعيدى والإنتاج الحربى بهدف لمثله فى المباراة التى جرت بينهما باستاد السويس فى إطار مباريات الجولة الثانية عشر للدورى.

تقدم الإنتاج الحربى بالهدف الأول عن طريق باسم مرسى فى الدقيقة 37، وتعادل محمود وادى للمصرى فى الدقيقة 53.

جاء هدف الإنتاج عن طريق باسم مرسى من خطأ فادح لأحمد مسعود حارس مرمى المصرى الذى قام بتمرير الكرة بالخطأ لباسم مرسى على حدود منطقة الجزاء الذى قام بتسديد الكرة مباشرة فى المرمى معلنًا عن هدف السبق للعجلات الحربية ، واستطاع محمود وادى إدراك هدف التعادل لأبناء المدينة الباسلة من رأسية متقنة من داخل منطقة الجزاء.

استحوذ لاعبو المصرى البورسعيدى على مجريات الشوط الأول وأضاع لاعبوه العديد من الفرص السهلة أمام مرمى عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربى، واعتمد لاعبو العجلات الحربية على الهجمات المرتدة التى شكلت خطورة حتى استطاع باسم مرسى إحراز هدف السبق فى الدقيقة 37 من عمر اللقاء، وفى الشوط الثانى ضغط المصرى بكل خطوطه بغية إحراز هدف التعادل وهو ما تحقق فى الدقيقة 53 من عرضية متقنة من الجانب الأيسر من الليبى مفتاح طقطق على رأس الفلسطينى محمود وادى الذى أودعها قوية على يمين عامر عامر حارس الإنتاج الحربى.

وضمت تشكيلة المصرى البورسعيدى كلا من :-

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حارس المرمى: أحمد مسعود.

الدفاع: عمر كمال عبد الواحد – محمد جابر - سعيدو سينبوري – كريم العراقى.

الوسط: فريد شوقى - عمرو موسى - حسن على - مفتاح طقطق.

الهجوم: محمود وادي – أحمد ياسر .

بهذه النتيجة ارتفع رصيد المصرى البورسعيدى إلى 15 نقطة فى المركز الثامن لمسابقة الدورى، بينما ارتفع رصيد الإنتاج الحربى إلى 17 فى المركز السادس للدورى .