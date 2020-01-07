شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر أبو زيد يشارك الأقباط فرحتهم بعيد الميلاد المجيد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الكابتن طاهر أبو زيد، نجم الكرة المصرية، على تهنئة الأقباط ومشاركتهم فرحتهم في الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد.

وحضر في الصباح الباكر إلى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية وسط أجواء مفرحة ترتفع فيها أصوات ترانيم عيد الميلاد المجيد، وحرص المتواجدون على التقاط الصور التذكارية والسيلفي مع نجم الكرة المصرية والنادى الأهلى.

ويواصل قداسة البابا تواضروس استقبال المهنئين من شعب الكنيسة يرافقه الأنبا موسى أسقف الشباب والأنبا مارتيروس أسقف شرق السكة الحديد وعدد من أساقفة القاهرة

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فيما قدم قداسة البابا تواضروس الثاني تهنئته لجموع المصريين قائلًا: كل سنة ومصر بخير وسلام وفي بداية عام جديد نحتفل بعيد الميلاد وهو رمز للفرح والسلام وتمجيد الله.