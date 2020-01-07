شكرا لقرائتكم خبر عن صورة.. نجوم المستقبل يتعاقد مع حسين حمدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد نادي نجوم المستقبل مع حسين حمدي لاعب الزمالك والمقاصة وبتروجت السابق لمدة موسم ونصف في صفقة انتقال حر، ووقع اللاعب على العقد في حضور احمد عيد عبد الملك مدير الكرة بنجوم المستقبل وعلى جلال وكيل اللاعبين.

تولى أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك الأسبق والمدير الفني السابق لجولدي منصب مدير الكرة بنادي النجوم بالإضافة إلى توليه منصب المدرب العام.

وعقد عبد الملك جلسة مع محمد الطويلة رئيس نادي النجوم خلال الساعات القليلة الماضية الاتفاق معه على كافة التفاصيل الخاصة بتوليه المسئولية.

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وفي نفس الوقت انضم عبد السلام نجاح للجهاز الفني للنجوم وتولى منصب المدرب المساعد، ومن المقرر أن يبدأ عبد الملك ونجاح مهمتهما مع النجوم ابتداء من الغد.



حسين حمدى يوقع للنجوم

تقدم أحمد عيد عبد الملك المدير الفنى لجولدى، باستقالته من قيادة الفريق بعد الفترة التى قضاها فى تدريب الفريق عقب إعلانه اعتزاله للساحرة المستديرة عقب نهاية الموسم الماضى حيث تم تعيينه مديرا فنيا للفريق فى منتصف شهر يوليو الماضى.

فى ذات السياق تعاقد مسئولو النجوم مع أحمد سارى المدير الفنى السابق للرجاء المطروحى لقيادة الفريق فنيا خلفا لسعد فاروق، الذى رحل بعدما قاد الفريق فى ثلاث مباريات فقط خسر فى مباراتين وتعادل فى واحدة، وهو ما أدى لرحيله سريعا وتعاقد مجلس إدارة النجوم مع أحمد عيد عبد الملك كمدير للكرة وعبد السلام نجاح كمدرب عام للفريق وقاموا بقيادة الفريق فى المباراة الماضية أمام الزرقا والتى فاز فيها النجوم بهدفين مقابل لا شىء.

ويحتل النجوم المركز السابع بجدول المجموعة الثانية بالقسم الثانى برصيد 14 نقطة جمعهم بعدما خاض 11 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 5 وخسر فى 3 مباريات .